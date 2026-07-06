С убитой в Ленобласти 12-летней девочкой простились в Колпине

В Колпине простились с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой С убитой в Ленобласти 12-летней девочкой простились в Колпине

Москва6 июл Вести.В Колпине состоялась церемония прощания с убитой 12-летней девочкой, сообщает KP.RU. На траурном мероприятии, которое состоялось на Колпинском кладбище около СИЗО "Кресты", присутствовали только близкие - отец, мать, а также старшая сестра школьницы и родственники.

Место, где похоронили девочку, по данным издания, расположено рядом с могилами бойцов, погибшими на СВО.

Участники не могли сдержать эмоций, поскольку на церемонии слушали песни, исполненные несовершеннолетней пишет издание

Это были композиции, которые девочка исполняла на выступлениях в раннем детстве.

Трагедия произошла в четверг, 2 июля. Школьница отправилась за грибами в районе СНТ "Захожье-2" в Тосненском районе и не вернулась. По версии следствия, вечером того же дня с ней расправился 42-летний Федор Мехнин: он нанес ей не менее 29 ударов ножом, а после задушил лямкой рюкзака.

Тело убитой нашли 3 июля в лесополосе. Фигуранта задержали при попытке сбежать за границу. Сообщалось, что предварительно он снял со счета более миллиона рублей. После задержания злоумышленник сразу дал признательные показания.