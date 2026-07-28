Предполагаемого убийцу девочки в Ленобласти обвинили в насилии над племянницей

Предполагаемому убийце 12-летней девочки в Ленобласти вменяют два новых эпизода Предполагаемого убийцу девочки в Ленобласти обвинили в насилии над племянницей

Москва28 июл Вести.Предполагаемый убийца 12-летней девочки в Ленинградской области может быть причастен к насилию над своей 9-летней родственницей, передает Mash на Мойке. По некоторым данным, потерпевшая – его племянница.

Еще два эпизода вменяют убийце 12-летней Миланы — возбуждены уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей стала 9-летняя родственница говорится в сообщении источника

В начале июля 2026 года 12-летняя школьница отправилась за грибами в районе СНТ "Заволжье" в Тосненском районе и не вернулась. Ее тело нашли на следующий день в лесополосе рядом. Подозреваемого оперативно задержали, он пытался сбежать из региона.

Злоумышленником считают 42-летнего местного жителя, который входил в состав соседнего садового товарищества. По версии следствия, он встретил девочку и начал к ней приставать, а, когда та дала отпор, напал, 29 раз ударил ножом и задушил лямкой от рюкзака.

Фигурант находится в СИЗО. В убийстве ребенка он признался и рассказал силовикам, где и как скрыл следы преступления.

Официальной информации о новых эпизодах его злодеяний нет.