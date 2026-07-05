Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался уехать за границу Мехнин, обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти, планировал уехать

Москва5 июл Вести.После совершения убийства 12-летней девочки возле СНТ "Захожье" в Тосненском районе Ленинградской области обвиняемый Федор Мехнин собирался уехать за границу. Предварительно он снял со счета более миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя на заседании суда по избрании меры пресечения фигуранту.

После совершения преступления Мехнин попытался скрыться с места происшествия, в том числе предпринял попытку скрыться за пределами Российской Федерации. Однако был задержан в ходе проведения оперативно-разыскных говорится в сообщении

Подозреваемый собирался уехать на железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности убийства 12-летней девочки.