SHOT: школьницу на Кубани убил педагог-психолог, работавший в салоне связи SHOT: 11-летнюю школьницу на Кубани убил дипломированный педагог-психолог

Москва29 апр Вести.Одиннадцатилетнюю школьницу на Кубани убил ранее не судимый педагог-психолог, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, убийцей оказался 31-летний Александр Малиновский. Он был женат и на досуге увлекался аниме. В последнее время мужчина жил в хуторе Белый и работал в Темрюке в одном из салонов сотовой связи.

Также (он - ред.) несколько лет проработал с детьми в Союзе казачьей молодежи Кубани Темрюкского района в должности младшего урядника. Водил ребят на молебны в храмы, экскурсии, театральные представления сказано в сообщении

Подозреваемый в похищении и убийстве школьницы задержан и уже дал признательные показания. На допросе Малиновский рассказал, что встретил девочку 24 апреля в поселке Стрелка, посадил ее в машину и увез в сторону хутора Белый. Потом фигурант задушил ребенка и спрятал тело возле водоема, после чего попытался скрыться за пределами Темрюкского района.

Волонтеры и профильные организации искали школьницу четыре дня. В поисках были задействованы свыше 700 человек.

В пресс-службе "ЛизаАлерт" сообщили, что 28 апреля девочка была найдена погибшей.