Mash: найден убийца пропавшей 11-летней девочки на Кубани Mash: пропавшую на Кубани школьницу украл и задушил 31-летний мужчина

Москва29 апр Вести.Пропавшая в Темрюкском районе Краснодарского края девочка была убита местным жителем, сообщает Mash.

Школьница исчезла после прогулки с друзьями 24 апреля. После этого родители обратились в полицию. Поиски ребенка велись четверо суток силами волонтеров и профильных организаций, за это время они обошли около двух километров.

Подозреваемый в похищении и убийстве ребенка — местный житель Александр сказано в публикации

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании похитителя, он уже дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление.

По предварительным данным, мужчина усадил ребенка в машину на улице в поселке Стрелка, а затем задушил, после чего спрятал тело в водоеме и покинул территорию Темрюкского района.

В поисках девочки участвовали в круглосуточном режиме порядка 700 человек.