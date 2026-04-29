Москва29 апрВести.Пропавшая в Темрюкском районе Краснодарского края девочка была убита местным жителем, сообщает Mash.
Школьница исчезла после прогулки с друзьями 24 апреля. После этого родители обратились в полицию. Поиски ребенка велись четверо суток силами волонтеров и профильных организаций, за это время они обошли около двух километров.
Подозреваемый в похищении и убийстве ребенка — местный житель Александрсказано в публикации
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании похитителя, он уже дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление.
По предварительным данным, мужчина усадил ребенка в машину на улице в поселке Стрелка, а затем задушил, после чего спрятал тело в водоеме и покинул территорию Темрюкского района.
В поисках девочки участвовали в круглосуточном режиме порядка 700 человек.