Мать подозреваемого в убийстве девочки на Кубани не заметила странностей в сыне

Мать подозреваемого в убийстве девочки на Кубани вспомнила день трагедии Мать подозреваемого в убийстве девочки на Кубани не заметила странностей в сыне

Москва29 апр Вести.Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани не заметила странностей в поведении сына в роковой день. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что последний раз видела 31-летнего Александра 24 апреля. Он приехал в гости и был в хорошем настроении, а на следующий день уехал на работу.

Ничего странного в его поведении она не заметила пишет издание

О произошедшем мать узнала только тогда, когда следователи приехали изымать машину, в которой, по версии следствия, Александр задушил ребенка.

Также сообщается, что подозреваемый работал торговым представителем оператора сотовой связи и увлекался аниме, играми и инвестициями, а также путешествовал. В течение некоторого времени он работал с детьми в Темрюкском районном отделении "Союза казачьей молодежи Кубани". По данным издания, Александр был женат.

Ранее психиатр рассказал, что подозреваемый в убийстве девочки на Кубани похож на классического педофила. Он также предположил, что расследуемое преступление является не единственным эпизодом.