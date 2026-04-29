Москва29 апрВести.Мать подозреваемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани не заметила странностей в поведении сына в роковой день. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что последний раз видела 31-летнего Александра 24 апреля. Он приехал в гости и был в хорошем настроении, а на следующий день уехал на работу.
Ничего странного в его поведении она не заметилапишет издание
О произошедшем мать узнала только тогда, когда следователи приехали изымать машину, в которой, по версии следствия, Александр задушил ребенка.
Также сообщается, что подозреваемый работал торговым представителем оператора сотовой связи и увлекался аниме, играми и инвестициями, а также путешествовал. В течение некоторого времени он работал с детьми в Темрюкском районном отделении "Союза казачьей молодежи Кубани". По данным издания, Александр был женат.
Ранее психиатр рассказал, что подозреваемый в убийстве девочки на Кубани похож на классического педофила. Он также предположил, что расследуемое преступление является не единственным эпизодом.