Психиатр о подозреваемом в убийстве девочки на Кубани: это двойная личность Психиатр Шуров о подозреваемом в убийстве девочки на Кубани: двойная личность

Москва29 апр Вести.Психиатр, нарколог Василий Шуров выразил мнение, что подозреваемый в убийстве 11-летней девочки на Кубани похож на классического человека с педофилическим расстройством. Своей позицией эксперт поделился в комментарии NEWS.ru.

24 апреля 11-летняя девочка вышла из своего дома, расположенного в поселке Стрелка Темрюкского района, на прогулку и пропала. 29 апреля в управлении Следственного комитета по региону сообщили о задержании подозреваемого в убийстве ребенка, им оказался 31-летний мужчина. По версии следствия, он увидел девочку на улице, усадил в свою машину и отправился в сторону хутора Белый. Мужчина убил ребенка и спрятал тело в районе водоема. По информации Telegram-канала SHOT, подозреваемый – Александр Малиновский, который несколько лет проработал с детьми в Союзе казачьей молодежи Кубани, водил детей на спектакли и молебны.

Психиатр Шуров полагает, что Малиновский похож на маньяка Анатолия Сливко. По словам психиатра, такие люди тянутся к детям и находят соответствующую работу для того, чтобы быть рядом с детьми и отрывать их от дома.

Очень попахивает тем, что это не единственный эпизод. Надо разбираться. Маньяки — это всегда двойная личность. Окружающие, когда узнают, что рядом с ними жил такой человек, очень удивляются прокомментировал Шуров

По мнению психиатра, хорошая репутация у мужчины среди местных жителей ничего не значит.