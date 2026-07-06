Москва6 июл Вести.Психиатр Василий Шуров в комментарии ИС "Вести" назвал шаманов, которые указали на дом с якобы пропавшими девочками в Тыве, нездоровыми людьми.

По его словам, они пустили людей по ложному следу.

Больше вопросов к самой ясновидящей, это психически нездоровый человек, который в рамках своего бреда пустил людей по ложному следу или это поверившая в себя мошенница, которая создала такой прецедент, когда теряется время, дается ложная надежда отметил психиатр

Ранее сообщалось, что вечером 5 июля у частного дома в одном из районов Кызыла собрались родные пропавших школьниц и неравнодушные горожане. По имеющейся информации, поводом для сбора стали слова шаманов, которые указали на это здание как возможное местонахождение детей. Представитель властей просил людей разойтись, однако они остались на месте.

Две девочки 12 лет пропали 1 июля в Кызыле. Около 17 часов местного времени они вышли из дома на Буренской улице и отправились в сторону Колхозной улицы. С того момента об их местонахождении ничего не известно. Начались поиски. В этот же день на берегу протоки Енисей были обнаружены принадлежащие детям мобильные телефоны и сандалия, в которую была обута одна из девочек – родители ее опознали. 5 июля между селом Сукпак и Усть-Элегест Кызылского района в метре от кромки воды один из волонтеров нашел тапок второй девочки, что подтвердили ее родители. По обнаруженным предметам назначены генетические и компьютерно-технические судебные экспертизы.