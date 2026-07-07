В Туве возбудили проверку после жалоб на действия волонтеров в частных домах В Туве полиция проверяет факты незаконных обысков в домах при поисках девочек

Москва7 июл Вести.МВД по Республике Тыва проводит проверку по фактам противоправных действий, совершенных под видом поисков пропавших девочек. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на платформе MAX.

Министерство внутренних дел по Республике Тыва проводит проверку по фактам совершения противоправных действий волонтерами в ходе поисковых мероприятий. В ОВД поступило несколько обращений аналогичного характера. Установлено, что под видом поисковых мероприятий отдельными лицами совершаются противоправные деяния говорится в публикации МВД

По данным полиции, 6 июля в УМВД РФ по городу Кызылу обратился пенсионер 1950 года рождения. Он заявил, что около трех часов ночи несколько неизвестных проникли в его дом, схватили его, выволокли на улицу и провели обыск, перевернув все вещи. Мужчина также сообщил, что у некоторых из них в руках была арматура, и они ему угрожали.

В МВД подчеркнули, что самовольное проникновение в жилище, применение физической силы и угрозы недопустимы, и напомнили, что за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Правоохранители призвали участников поисков неукоснительно соблюдать закон.