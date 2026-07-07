В Кызыле задержаны люди, забросавшие камнями дом в поисках пропавших девочек

Группа граждан забросала камнями дом в Кызыле из-за пропавших девочек В Кызыле задержаны люди, забросавшие камнями дом в поисках пропавших девочек

Москва7 июл Вести.Группа людей закидала камнями дом многодетной семьи в Кызыле, думая, что там находятся пропавшие 1 июля девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Несколько подозреваемых арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Тыва.

Противоправные действия были совершены ночью 6 июля по Колхозной улице в Кызыле.

По предварительным данным, группа лиц, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, бросала камни в сторону частного дома и находившихся в нем граждан, где также находились малолетние дети. В результате были повреждены оконные стекла. Кроме того, участники противоправных действий не выполнили законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправного поведения и оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов сообщает республиканское МВД в мессенджере MAX

Несколько подозреваемых установлены, суд уже избрал для них меру пресечения. Так, 30-летняя женщина отправлена под домашний арест, двое мужчин в возрасте 24 и 28 лет – в изолятор временного содержания.

Кроме того, полицейские установили личность одного из организаторов погрома. Мировой судья назначил ему административное наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

По информации ряда местных СМИ, на дом на Колхозной как место, где удерживают пропавших девочек, указала шаманка.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, так же, как и работа по установлению местонахождения пропавших детей.