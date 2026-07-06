В Кызыле люди собрались у частного дома в надежде найти пропавших девочек

Родные и жители Кызыла собрались у частного дома после информации шаманов В Кызыле люди собрались у частного дома в надежде найти пропавших девочек

Москва6 июл Вести.Вечером 5 июля у частного дома в одном из районов Кызыла собрались родные пропавших школьниц и неравнодушные горожане. Об этом сообщило издание "Известия".

По имеющейся информации, поводом для сбора стали слова шаманов, которые указали на это здание как возможное местонахождение детей. Представитель властей просил людей разойтись, однако они остались на месте.

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не поддаваться эмоциям и ориентироваться только на данные от официальных структур.

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Поисковая операция продолжается уже пятые сутки. В ней задействованы более 700 добровольцев, объединенных в 190 отрядов. Кроме того, привлечены профессиональные спасатели, члены Национального центра помощи пропавшим детям, добровольцы отряда "СаяныСПАС" и других общественных организаций.

Напомним, девочки ушли из дома 1 июля и до сих пор не вышли на связь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их исчезновения.