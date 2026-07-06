Глава МВД Тувы попросил жителей не мешать поискам пропавших детей Глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в поисках пропавших девочек

Москва6 июл Вести.Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов прокомментировал ситуацию вокруг дома №73 на улице Колхозной в Кызыле, у которого вчера вечером собрались местные жители. Об этом МВД по республике сообщило на платформе MAX.

Завьялов категорически опроверг слухи о причастности этого здания к исчезновению двух девочек, поиски которых продолжаются уже пятые сутки.

Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятия заявил Юрий Завьялов

Он поблагодарил волонтеров и жителей, помогающих правоохранителям, однако призвал не поддаваться провокациям и не мешать работе оперативных служб. Завьялов предупредил, что сбор толпы у дома уже является нарушением общественного порядка и влечет административную ответственность.

Министр добавил, что по уголовному делу отрабатываются разные версии случившегося, в том числе связанные с трагедией на воде. Однако он подчеркнул, что итоги следствия вправе объявлять только глава Следственного комитета и его подчиненные - в рамках установленной законом процедуры.

Глава МВД заверил, что власти держат общественность в курсе в той мере, в какой это допускает следствие. Он попросил земляков не паниковать и ориентироваться исключительно на проверенные источники.

Ранее сообщалось, что на берегу реки нашли мобильные телефоны девочек, а сегодня обнаружили обувь одной из них - родственники подтвердили, что она принадлежит пропавшей.