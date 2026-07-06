Москва6 июлВести.Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов прокомментировал ситуацию вокруг дома №73 на улице Колхозной в Кызыле, у которого вчера вечером собрались местные жители. Об этом МВД по республике сообщило на платформе MAX.
Завьялов категорически опроверг слухи о причастности этого здания к исчезновению двух девочек, поиски которых продолжаются уже пятые сутки.
Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятиязаявил Юрий Завьялов
Он поблагодарил волонтеров и жителей, помогающих правоохранителям, однако призвал не поддаваться провокациям и не мешать работе оперативных служб. Завьялов предупредил, что сбор толпы у дома уже является нарушением общественного порядка и влечет административную ответственность.
Министр добавил, что по уголовному делу отрабатываются разные версии случившегося, в том числе связанные с трагедией на воде. Однако он подчеркнул, что итоги следствия вправе объявлять только глава Следственного комитета и его подчиненные - в рамках установленной законом процедуры.
Глава МВД заверил, что власти держат общественность в курсе в той мере, в какой это допускает следствие. Он попросил земляков не паниковать и ориентироваться исключительно на проверенные источники.
Ранее сообщалось, что на берегу реки нашли мобильные телефоны девочек, а сегодня обнаружили обувь одной из них - родственники подтвердили, что она принадлежит пропавшей.