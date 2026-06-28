Тело пропавшей 3 дня назад и убитой в Кузбассе девочки нашли на кладбище Тело убитой в Кузбассе девочки полицейские нашли на кладбище

Москва28 июн Вести.Тело девочки, которая пропала в Кемерове три дня назад, нашли на кладбище, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее стало известно, что установлено лицо, причастное к ее убийству.

С заявлением о пропаже девочки 27 июня обратилась в полицию ее мать. Она сообщила, что дочь ушла из дома утром 25 июня и не вернулась.

Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия.

Полицейские обнаружили тело девочки на кладбище в том же районе города сообщила Ирина Волк в MAX

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении этого преступления задержан 54‑летний местный житель, который ранее был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и освободился из мест лишения свободы только в прошлом месяце.