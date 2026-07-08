Бастрыкин запросил доклад о буллинге в детском лагере в Красноярском крае

СК проверит руководство лагеря, в котором дети издевались над 7-летней девочкой Бастрыкин запросил доклад о буллинге в детском лагере в Красноярском крае

Москва8 июл Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в детском лагере в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В период пребывания в лагере проживающие в одной комнате дети совершали противоправные действия в отношении 7-летней девочки, в том числе применяли к ней физическую силу сказано в сообщении

При этом руководство лагеря знало о происходящем и никак на это не отреагировало.

Председатель ведомства поручил руководителю регионального главка СК представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.