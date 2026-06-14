Глава СК потребовал доклад о девочке, чуть не утонувшей в бассейне под Воронежем

Бастрыкину доложат о девочке, которая чуть не утонула в бассейне под Воронежем Глава СК потребовал доклад о девочке, чуть не утонувшей в бассейне под Воронежем

Москва14 июн Вести.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела, которое было возбуждено после того, как трехлетняя девочка едва не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба СК в MAX.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как СМИ опубликовали информацию о ЧП. Сообщалось, что сотрудники заведения "не приняли должных мер к спасению и оказанию помощи малолетней, которая тонула в бассейне". Пострадавшую вытащили из воды и передали бригаде скорой помощи посетители.

Председателю СК России доложат о ходе расследования уголовного дела сказано в сообщении ведомства

Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления СК России доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что ребенок пролежал на дне бассейна не менее пяти минут, а прибывшие на место ЧП медики были вынуждены идти пешком к месту трагедии из-за отсутствия подъездных путей. Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.