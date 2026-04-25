СК проведет проверку по факту происшествия с ребенком в московском отеле

Бастрыкину доложат о происшествии с ребенком в бассейне столичного отеля СК проведет проверку по факту происшествия с ребенком в московском отеле

Москва25 апр Вести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о происшествии в одном из московских отелей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Информация о случившемся появилась в соцмедиа. 12-летняя девочка впала в кому во время игры в бассейне.

По данному факту следственными органами СК России по г. Москве проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении

По имеющимся данным, ребенка оперативно вытащили из воды, были проведены реанимационные мероприятия, но позже она впала в кому и была госпитализирована.

Руководитель ГСУ по г. Москве Дмитрий Беляев доложит о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.