Бастрыкину доложат о смерти мальчика в больнице Севастополя

Бастрыкин заинтересовался расследованием смерти мальчика в больнице Севастополя Бастрыкину доложат о смерти мальчика в больнице Севастополя

Москва12 июл Вести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.

Как сообщили в соцсетях, несовершеннолетний скончался из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками.

В Севастополе … скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра сказано в сообщении

По данному факту СК расследует уголовное дело.

Председатель СК РФ поручил руководителю регионального главка представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.