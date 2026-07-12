Москва12 июлВести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела о смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.
Как сообщили в соцсетях, несовершеннолетний скончался из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками.
В Севастополе … скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотрасказано в сообщении
По данному факту СК расследует уголовное дело.
Председатель СК РФ поручил руководителю регионального главка представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.