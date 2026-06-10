Москва10 июнВести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования смерти пациентки в Казани.
По предварительным данным, молодая женщина впала в кому после оказания медицинских услуг во время родов. Два месяца спустя она скончалась.
Родственники погибшей выражают несогласие с ходом расследования уголовного дела, указывая на волокиту при назначении и проведении экспертизговорится в публикации Следкома в мессенджере MAX
Ранее СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ситуация взята на контроль в Центральном аппарате Следкома.