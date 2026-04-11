Главе СК повторно доложат по делу о гибели пенсионерки, упавшей в коллектор

Москва11 апр Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно доложить по уголовному делу о смерти 77-летней пенсионерки, провалившейся в частично неогороженный канализационный коллектор в Самаре. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года. Пожилая женщина из-за провала грунта упала в частично неогороженный канализационный коллектор, ее тело обнаружено спустя несколько дней.

В сети интернет сообщается о несогласии жительницы … Самары с ходом установления обстоятельств смерти ее 77-летней матери… Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен говорится в сообщении, опубликованном в канале информцентра в мессенджере MAX

СК по Самарской области расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), по которому Бастрыкин 7 ноября 2025 года уже поручал представить доклад.

Председатель [СК] … поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Михайловичу Олейнику повторно доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов сказано в материале

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.