СК снова проверит обстоятельства смерти женщины в санатории в Башкирии

СК снова возбудил дело из-за смерти жительницы Уфы после ингаляции в санатории СК снова проверит обстоятельства смерти женщины в санатории в Башкирии

Москва11 мая Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования обстоятельств гибели женщины в санатории в Башкирии.

Речь идет о смерти жительницы Уфы после процедуры ингаляции. Ранее по данному факту Следком уже возбуждал уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Однако заместитель Белорецкого межрайонного прокурора советник юстиции Баландин Д.В. отменил указанное процессуальное решение говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время уголовное дело возбудили во второй раз, расследование продолжается.