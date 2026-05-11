Москва11 маяВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования обстоятельств гибели женщины в санатории в Башкирии.
Речь идет о смерти жительницы Уфы после процедуры ингаляции. Ранее по данному факту Следком уже возбуждал уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Однако заместитель Белорецкого межрайонного прокурора советник юстиции Баландин Д.В. отменил указанное процессуальное решениеговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время уголовное дело возбудили во второй раз, расследование продолжается.