Бастрыкину доложат о гибели женщины и малыша во время родов в Иркутске

Глава СК поручил доложить о гибели женщины и младенца при родах в Иркутске Бастрыкину доложат о гибели женщины и малыша во время родов в Иркутске

Москва28 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с сообщениями гибели матери и малыша во время родов в Иркутске. Об этом Следственный комитет пишет в MAX.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Семенову В. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах говорится в сообщении СК

Ранее стало известно о том, что в иркутском роддоме умерли мать и ее младенец. Родственники женщины сообщили, что ребенок был крупным – около 4,2 кг, но роды решили принимать естественным способом. Подробности неизвестны, но в справке, которую дали семье роженицы, указано, что она скончалась от эмболии околоплодными водами.