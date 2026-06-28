Во время родов в Иркутске умерли мать и ребенок

В Иркутске роды закончились смертью матери и малыша Во время родов в Иркутске умерли мать и ребенок

Москва28 июн Вести.В Иркутске мать и ее малыш умерли во время родов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 28-летняя Анастасия поступила в роддом в Ленинском районе Иркутска в ночь на 22 июня. Ее привезли из Ангарска, и к моменту прибытия в медучреждение у женщины уже отошли воды.

Как сообщили ее близкие, ребенок был крупным и весил около 4,2 кг, но роды решили принимать естественным путем.

Что происходило дальше, родные не знают. Позже им сообщили врачи, что мать и ребенок погибли говорится в сообщении

Канал уточняет, что в справке о смерти, которую дали родственникам, указано, что женщина скончалась от эмболии околоплодными водами. Ребенок же, судя по написанному, погиб внутриутробно.

Близкие Анастасии написали заявление в Следственный комитет РФ, проводится проверка.