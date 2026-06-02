Росздравнадзор проверит информацию о смерти ребенка в ростовском роддоме

Москва2 июн Вести.Управление Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку после появившихся в СМИ сообщений о смерти доношенного ребенка в перинатальном центре. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что женщина потеряла ребенка после процедуры наружного акушерского поворота.

В связи с публикациями в СМИ Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит информацию о том, что роженица потеряла ребенка после процедуры наружного акушерского поворота в ГБУ РО "Перинатальный центр" говорится в сообщении

Ранее местные СМИ сообщали, что 19 мая девушке, которая находилась на 37-й неделе беременности, провели наружный акушерский поворот из-за обвития плода пуповиной. После манипуляции у роженицы произошла отслойка плаценты и она потеряла ребенка.