Москва2 июнВести.Управление Росздравнадзора по Ростовской области проведет проверку после появившихся в СМИ сообщений о смерти доношенного ребенка в перинатальном центре. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Отмечается, что женщина потеряла ребенка после процедуры наружного акушерского поворота.
В связи с публикациями в СМИ Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит информацию о том, что роженица потеряла ребенка после процедуры наружного акушерского поворота в ГБУ РО "Перинатальный центр"говорится в сообщении
Ранее местные СМИ сообщали, что 19 мая девушке, которая находилась на 37-й неделе беременности, провели наружный акушерский поворот из-за обвития плода пуповиной. После манипуляции у роженицы произошла отслойка плаценты и она потеряла ребенка.