Экспертиза показала, отчего умерла роженица из Новочеркасска Умершей в Ростовской области роженице ошибочно вкололи другой препарат

Москва20 мая Вести.В Ростовской области раскрыта причина смерти роженицы из Новочеркасска. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, вместо препарата для эпидуральной анестезии ей вкололи транексамовую кислоту. Об этом сообщает сайт 161.ru со ссылкой на адвоката мужа погибшей Данилу Бердичевского.

Транексамовая кислота, которую ввели Анне во время схваток, применяется, чтобы избежать чрезмерной потери крови.

Я затрудняюсь даже ответить, как мог доктор, так сказать, перепутать… приводятся слова бывшего главврач ростовского перинатального центра, неонатолога Валерия Буштырева

5 апреля 2026 года Анна поступила в новочеркасский роддом. Женщина постоянно находилась на связи с мужем и подругой, рассказывала, что ей делали уколы на протяжении нескольких часов.

В какой-то момент она перестала выходить на связь, и уже вечером муж приехал в роддом, где узнал, что Анна впала в кому, а ребенок родился с помощью кесарева сечения говорится в сообщении

7 апреля, не приходя в сознание, женщина скончалась в перинатальном центре Ростова. Уколы вызвали у Анны тяжелейшие осложнения: поражение головного мозга и кому.

Теперь будет назначена вторая судебно-медицинская экспертиза, которая должна подтвердить причинно-следственную связь уколов с гибелью женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.