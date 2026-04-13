Москва13 апрВести.Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели пациентки во время процедуры в частной клинике в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы в мессенджере MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в клинике на улице Краснопролетарской 12 апреля.
По предварительной информации, состояние пациентки ухудшилось после введения обезболивающего, после чего она умерла.
12 апреля т. г. в ходе проведения процедуры в частной клинике на ул. Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 г. р. ухудшилось, и она скончаласьговорится в публикации надзорного ведомства
Проводившая процедуру женщина пользовалась арендованным кабинетом и не имела лицензии на данный вид деятельности. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура контролирует ход проверки.