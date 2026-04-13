Прокуратура проверяет смерть пациентки в частной клинике в Москве

В московской клинике пациентка скончалась после введения обезболивающего

Москва13 апр Вести.Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели пациентки во время процедуры в частной клинике в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в клинике на улице Краснопролетарской 12 апреля.

12 апреля т. г. в ходе проведения процедуры в частной клинике на ул. Краснопролетарская после введения обезболивающего препарата состояние здоровья пациентки 1987 г. р. ухудшилось, и она скончалась говорится в публикации надзорного ведомства

Проводившая процедуру женщина пользовалась арендованным кабинетом и не имела лицензии на данный вид деятельности. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура контролирует ход проверки.