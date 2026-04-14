Фигурантке дела о смерти пациентки после пластики в Москве предъявлено обвинение

Москва14 апр Вести.В Москве фигурантке уголовного дела о смерти женщины после пластической операции предъявлено обвинение. Об этом сообщило столичное ГСУ СК РФ в мессенджере MAX.

По данным следствия, 12 апреля 2026 года в салоне красоты на Краснопролетарской улице обвиняемая, не имея лицензии, провела операцию по брахиопластике. Состояние пациентки резко ухудшилось, вскоре она скончалась.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фигурантка полностью признала свою вину. В салоне проведен обыск, изъята документация, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.