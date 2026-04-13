Юрист рассказала, кто может стать соучастником дела о смерти москвички в клинике

Москва13 апр Вести.К владельцам частного медицинского учреждения, где во время операции скончалась москвичка, могут возникнуть вопросы, рассказала юрист Тамара Кормишина в интервью ИС "Вести".

12 апреля 39-летняя москвичка скончалась во время проведения брахиопластики в частном медицинском учреждении. По предварительной информации, процедуру проводила специалист, которая арендовала кабинет в помещении, так называемом медицинском коворкинге, но не имела лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Если в процессе следственных действий будет установлено, что сам собственник помещения знал, для каких целей и задач непосредственно исполнитель снимает это помещение и не предпринял никаких действий, а точнее, не отказал в аренде, то непосредственно к собственнику помещения тоже могут возникнуть вопросы, может встать вопрос о его соучастии отметила юрист

Ранее депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая предостерегла россиян от посещения медицинских коворкингов.