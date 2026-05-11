Москва11 мая Вести.Большинство владельцев медицинских коворкингов не проверяют данные врачей, которые снимают у них помещение, рассказала юрист Тамара Кормишина в интервью ИС "Вести".

Медицинский коворкинг – современная модель организации рабочего пространства, когда врачи могут арендовать кабинет или кресло в клинике. Однако эксперты предупреждают, что владельцы подобных помещений далеко не всего интересуются, есть ли у врачей лицензия и соответствующее образование.

Самое ужасное, что собственники данных помещений не спрашивают о наличии образования и должной квалификации. Я специально провела эксперимент: из десяти собственников клиник только один поинтересовался, есть ли у меня образование, девять из них даже не спросили мои паспортные данные рассказала юрист

Пациент может даже не знать, что врач – не в штате клиники. И в случае плохой работы непонятно, кому предъявлять претензии.

Любая медицинская помощь должна быть оказана в условиях медицинского учреждения с должной лицензией. И обязательно врач, который оказывает услуги, должен состоять в штате клиники подчеркнула Кормишина

Пострадавшие от рук стоматолога в одной из клиник Москвы обратились в суд. После дорогостоящих процедур пациентам пришлось потратить еще сотни тысяч рублей на исправление ошибок дантиста. Руководство клиники, где принимал врач, уверяет, что такой стоматолог у них никогда не работал. Но на самом деле он снимал кабинет в этом учреждении по формату коворкинга.

В конце марта и начале апреля в московских клиниках во время операции скончались две пациентки. Одной из них делали брахиопластику, другой – липосакцию. По предварительной информации, процедуры проводили специалисты, которые арендовали кабинет в помещении, но не имели лицензии на осуществление медицинской деятельности.