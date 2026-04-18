Юрист Кормишина: о 70-80% жертвах липовых косметологов мы никогда не узнаем

Юрист: 70-80% жертв "черных" косметологов не обращаются за помощью Юрист Кормишина: о 70-80% жертвах липовых косметологов мы никогда не узнаем

Москва18 апр Вести.Около 70-80% пострадавших от "липовых" косметологов не обращаются за помощью из-за стыда и страха, рассказала основательница Фонда помощи пострадавшим от косметологии и пластической хирургии, медицинский юрист Тамара Кормишина в интервью ИС "Вести".

Юрист отметила, что в России растет число жертв "черных" косметологов и пластических хирургов.

Порядка 70-80% пострадавших – мы просто с вами никогда не узнаем [о них]. Когда женщина идет за красотой, потом показать на всю страну ей свое изуродованное лицо – это очень тяжело психологически сказала Кормишина

Ранее 39-летняя москвичка скончалась во время брахиопластики в частном медицинском учреждении. Женщине сделали укол анестезии, после чего она почувствовала себя плохо. Спасти пациентку не удалось. Подозреваемой Светлане Цупор избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая в интервью ИС "Вести" предостерегала россиян от посещения медицинских коворкингов.