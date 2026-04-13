Москва13 апр Вести.Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая в интервью ИС "Вести" предостерегла россиян от посещения медицинских коворкингов.

12 апреля 39-летняя москвичка скончалась во время проведения брахиопластики в частном медицинском учреждении. По предварительной информации, процедуру проводила специалист, которая арендовала кабинет в помещении, так называемом медицинском коворкинге, но не имела лицензии на осуществление данного вида деятельности.

На самом деле это уже нарушение закона, что это не медицинский центр с лицензией вам оказывает эту услугу. Последствия, которые могут возникать - летальные. Только за этот год второй громкий случай гибели людей в таких коворкингах подчеркнула депутат

31 марта в частной московской клинике во время липосакции скончалась пациентка.