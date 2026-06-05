Москва5 июнВести.В Ростовской области по делу о гибели роженицы в одной из больниц Новочеркасска задержан врач, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла в апреле 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, 27-летняя пациентка скончалась после родов. По словам адвоката ее мужа, вместо препарата для эпидуральной анестезии ей вкололи транексамовую кислоту.
Установлена причастность к указанному преступлению врача одного из медицинских учреждений в городе Новочеркасске. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действийговорится в Telegram-канале ведомства
Расследование дела на контроле у руководства регионального ведомства.