По делу о гибели роженицы в больнице Новочеркасска задержан врач

Врача задержали после смерти роженицы в больнице Новочеркасска По делу о гибели роженицы в больнице Новочеркасска задержан врач

Москва5 июн Вести.В Ростовской области по делу о гибели роженицы в одной из больниц Новочеркасска задержан врач, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в апреле 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, 27-летняя пациентка скончалась после родов. По словам адвоката ее мужа, вместо препарата для эпидуральной анестезии ей вкололи транексамовую кислоту.

Установлена причастность к указанному преступлению врача одного из медицинских учреждений в городе Новочеркасске. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий говорится в Telegram-канале ведомства

Расследование дела на контроле у руководства регионального ведомства.