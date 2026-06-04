Суд в Архангельске приговорил врача к 2 годам за неверный диагноз

В Архангельске пациентка умерла из-за неверного диагноза, врач осужден на 2 года Суд в Архангельске приговорил врача к 2 годам за неверный диагноз

Москва4 июн Вести.Октябрьский районный суд Архангельска вынес обвинительный приговор врачу частной клиники за неверно поставленный диагноз, в результате чего скончалась пациентка. Об этом сообщает пресс-служба судов Архангельской области.

В 2024 году пациентке установили неверный диагноз, от чего впоследствии у нее развилась патология в виде нарушенной внематочной беременности. Случилось массивное внутреннее кровотечение и женщина умерла.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок сказано в решении

Сама сотрудница частной клиники свою вину не признала.