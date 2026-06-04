Москва4 июнВести.Октябрьский районный суд Архангельска вынес обвинительный приговор врачу частной клиники за неверно поставленный диагноз, в результате чего скончалась пациентка. Об этом сообщает пресс-служба судов Архангельской области.
В 2024 году пациентке установили неверный диагноз, от чего впоследствии у нее развилась патология в виде нарушенной внематочной беременности. Случилось массивное внутреннее кровотечение и женщина умерла.
Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы на 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же сроксказано в решении
Сама сотрудница частной клиники свою вину не признала.