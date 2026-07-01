В Архангельске за смерть пациента будут судить врача-уролога

Врач предстанет перед судом за смерть пациента в больнице Архангельска В Архангельске за смерть пациента будут судить врача-уролога

Москва1 июл Вести.В Архангельске врача будут судить по делу о смерти его 70-летнего пациентка, который, как считает следствие, скончался из-за неправильно подобранного лечения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Медику вменяется причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Исполняющая обязанности заведующей урологическим отделением после планового оперативного вмешательства не приняла мер для уточнения диагноза, предприняла неверно выбранную и преждевременную тактику лечения. В результате допущенного дефекта оказания медицинской помощи 70-летний пациент скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.