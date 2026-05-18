В Новосибирской области хирург осужден условно на 1,5 года за смерть пациента

В Новосибирской области врач-хирург осужден условно за смерть пациента В Новосибирской области хирург осужден условно на 1,5 года за смерть пациента

Москва18 мая Вести.Чулымский районный суд Новосибирской области приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно врача-хирурга Усмонова М.М., виновного в неоказании медицинской помощи, повлекшей по неосторожности смерть больного. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В сентябре 2024 года в ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" был доставлен пациент с травмой головы для установления точного диагноза и решения вопроса о необходимости его госпитализации. Усмонов, являясь врачом-хирургом, не оказал пациенту диагностическую и лечебную помощь, не провел сбор анамнеза и жалоб пациента, не установил наличие у него закрытой черепно-мозговой травмы. В результате халатных действий медика мужчина скончался.

В ходе судебного заседания хирург свою вину не признал и отметил, что в день происшествия не являлся дежурным врачом и находился в больнице по личным делам. Также, по его словам, обращений об осмотре к нему не поступало, пациента ему официально не передавали и медицинскую документацию на его имя он не оформлял.

Таким образом, врач признан виновным по ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если оно повлекло по неосторожности смерть больного).

Приговором суда Усмонов М. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев… Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года говорится в сообщении, опубликованном в сообществе пресс-службы во "Вконтакте"

Приговор в законную силу еще не вступил.