На Урале освободили от наказания врача Беду, по вине которого умер пациент

Уральского эндоскописта, по вине которого умер пациент, освободили от наказания На Урале освободили от наказания врача Беду, по вине которого умер пациент

Москва27 апр Вести.Врача-эндоскописта из Верхней Пышмы, по вине которого умер пациент, освободили от наказания, сообщает пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Решение принято из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Как установил суд, в августе 2023 года врач местной центральной городской больницы имени П.Д. Бородина Алексей Беда нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства, что привело к "внутриоперационному травматическому повреждению пациента".

Кроме того, после завершения операции врач не провел необходимых обследований, в результате чего у мужчины развилось угрожающее жизни состояние.

Верхнепышминский городской суд признал медика виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 2 годам и 9 месяцам ограничения свободы.

В связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности привлечения к уголовной ответственности осужденный освобожден от наказания сказано в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.