Москва27 апрВести.Врача-эндоскописта из Верхней Пышмы, по вине которого умер пациент, освободили от наказания, сообщает пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.
Решение принято из-за истечения срока давности уголовного преследования.
Как установил суд, в августе 2023 года врач местной центральной городской больницы имени П.Д. Бородина Алексей Беда нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства, что привело к "внутриоперационному травматическому повреждению пациента".
Кроме того, после завершения операции врач не провел необходимых обследований, в результате чего у мужчины развилось угрожающее жизни состояние.
Верхнепышминский городской суд признал медика виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 2 годам и 9 месяцам ограничения свободы.
В связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности привлечения к уголовной ответственности осужденный освобожден от наказаниясказано в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.