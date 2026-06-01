Суд в Свердловской области признал виновным мужчину в смертельном ДТП

В Свердловской области осудили виновника ДТП, насмерть сбившего велосипедиста

Москва1 июн Вести.В городе Кушва Свердловской области был вынесен приговор в отношении 34-летнего мужчины, насмерть сбившего велосипедиста. Его признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 21 сентября 2025 года. Фигурант находился за рулем служебного автомобиля в нетрезвом виде в момент наезда на 43-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался на месте.

Суд признал виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы сказано в MAX

Виновник смертельного ДТП будет отбывать наказание в колонии-поселении. Также он был лишен водительских прав на 2 года и 6 месяцев.