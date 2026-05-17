Велосипедист погиб под колесами "Газели" в Ленинградской области В Ленобласти "Газель" сбила насмерть велосипедиста

Москва17 мая Вести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает региональный главк МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, утром 17 мая в поселки Бугры у дома 17 на Воронцовском бульваре управлявший "Газелью" 31-летний водитель совершил наезд на велосипедиста – мужчину лет 30.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия говорится в сообщении петербургской полиции

Его личность на момент публикации еще не была установлена. Уточняется, что мужчина пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, не спешившись с велосипеда.

По факту аварии полиция ведет проверку.