Москва17 маяВести.Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, утром 17 мая в поселки Бугры у дома 17 на Воронцовском бульваре управлявший "Газелью" 31-летний водитель совершил наезд на велосипедиста – мужчину лет 30.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествияговорится в сообщении петербургской полиции
Его личность на момент публикации еще не была установлена. Уточняется, что мужчина пересекал проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, не спешившись с велосипеда.
По факту аварии полиция ведет проверку.