Москва12 маяВести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на улице Средней, где 38-летний мотоциклист сбил пешехода.
В полиции отметили, что прохожий перебегал дорогу в неположенном месте.
После наезда мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedesговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Впоследствии сбитый пешеход умер в больнице. Байкер госпитализирован, в настоящее время он находится в состоянии комы.