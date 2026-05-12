В Краснодаре мотоциклист насмерть сбил пешехода и оказался в коме

Москва12 мая Вести.Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Средней, где 38-летний мотоциклист сбил пешехода.

В полиции отметили, что прохожий перебегал дорогу в неположенном месте.

После наезда мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Впоследствии сбитый пешеход умер в больнице. Байкер госпитализирован, в настоящее время он находится в состоянии комы.