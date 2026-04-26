В центре Краснодара мотоциклист погиб, его пассажир пострадал в ДТП с машиной

В центре Краснодара мотоциклист погиб, его пассажир пострадал в ДТП с авто В центре Краснодара мотоциклист погиб, его пассажир пострадал в ДТП с машиной

Москва26 апр Вести.В центре Краснодара мотоциклист 2003 г.р. погиб, его пассажир получил различные травмы в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

ДТП произошло 26 апреля в 06.43 на пересечении улиц Братьев Дроздовых и Гоголя. Водитель мотоцикла не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир (мужчина 2009 г.р. — Ред.) с травмами различной степени тяжести госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно кадрам, которые опубликовало ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажир мотоцикла ехал без шлема.

Уточняются все обстоятельства ДТП.