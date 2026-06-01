На Кубани 38-летний водитель мотоцикла погиб при столкновении с автомобилем

На Кубани 38-летний мотоциклист погиб в ДТП На Кубани 38-летний водитель мотоцикла погиб при столкновении с автомобилем

Москва1 июн Вести.В селе Дивноморское города Геленджика 38-летний водитель мотоцикла погиб при лобовом столкновении с автомобилем Hyundai. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 16.00 мск 1 июня на пересечении улиц О. Кошевого и ул. Короленко. Предварительно, 60-летний водитель Hyundai при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении мотоциклом "Эндуро".

В результате ДТП 38-летний водитель мототранспорта скончался на месте. Проводится проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.