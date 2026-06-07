На Кубани мужчина погиб в лобовой аварии с "Газелью"

Пожилой мужчина погиб в лобовом ДТП на Кубани На Кубани мужчина погиб в лобовой аварии с "Газелью"

Москва7 июн Вести.В Краснодарском крае 63-летний водитель легкового автомобиля погиб в аварии, столкнувшись лоб в лоб с грузовой "Газелью". Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером 7 июня на автодороге Гулькевичи – Скобелевская. По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai на высокой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель".

В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники полиции.