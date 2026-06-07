Москва7 июнВести.В Краснодарском крае 63-летний водитель легкового автомобиля погиб в аварии, столкнувшись лоб в лоб с грузовой "Газелью". Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ДТП произошло вечером 7 июня на автодороге Гулькевичи – Скобелевская. По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai на высокой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель".
В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники полиции.