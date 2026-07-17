Москва17 июлВести.На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Выселковском районе Краснодарского края произошло ДТП, унесшее жизнь одного человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
Столкнулись два большегруза. Это произошло в ночь на 17 июля.
51-летний житель Воронежской области за рулем большегруза Scania превысил скорость и врезался в Dongfeng, стоящий на дороге из-за заторанаписано в канале ведомства
Столкновение привело к гибели водителя Scania до приезда бригады скорой медицинской помощи.