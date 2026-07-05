В Краснодарском крае автомобиль насмерть сбил мужчину, шедшего по проезжей части

На Кубани иномарка насмерть сбила мужчину, вышедшего из своего авто В Краснодарском крае автомобиль насмерть сбил мужчину, шедшего по проезжей части

Москва5 июл Вести.В Краснодарском крае на автодороге Джубга – Сочи автомобиль Kia совершил наезд на мужчину, вышедшего из своего автомобиля. Об этом сообщает региональное МВД России.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 июля в 20.45 мск.

Водитель ВАЗ припарковал свой автомобиль на обочине дороги и, выйдя из него, продолжил движение по проезжей части, в результате чего на него наехал автомобиль Kia говорится в канале ведомства в мессенджере

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

Полиция проводит проверку.