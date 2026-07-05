Москва5 июлВести.В Краснодарском крае на автодороге Джубга – Сочи автомобиль Kia совершил наезд на мужчину, вышедшего из своего автомобиля. Об этом сообщает региональное МВД России.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 июля в 20.45 мск.
Водитель ВАЗ припарковал свой автомобиль на обочине дороги и, выйдя из него, продолжил движение по проезжей части, в результате чего на него наехал автомобиль Kiaговорится в канале ведомства в мессенджере
Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
Полиция проводит проверку.