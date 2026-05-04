На Кубани "Лада" врезалась в дерево, водитель погиб

На Кубани жертвой ДТП стал 38-летний водитель На Кубани "Лада" врезалась в дерево, водитель погиб

Москва4 мая Вести.4 мая около полуночи в поселке Гирей Гулькевичского района Краснодарского края произошло смертельное ДТП. Подробности ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает в MAX.

На перекрестке улиц Парковая и Светлая 38-летний мужчина за рулем "Лады" потерял управление и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи прокомментировал происшествие замначальника Госавтоинспекции ОМВД России по Гулькевичскому району, майор полиции Сергей Собина

Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости.