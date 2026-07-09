Москва9 июлВести.Сегодня ранним утром на федеральной автодороге "Кавказ" у поселка Ботаника Гулькевичского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.
Водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
В результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидываниемговорится в публикации полиции Кубани в MAX
Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Судя по опубликованному полицейскими фото, это было такси. По факту аварии проводится проверка.