Водитель такси слетел с моста на Кубани и погиб

Такси вылетело с моста на Кубани, водитель погиб Водитель такси слетел с моста на Кубани и погиб

Москва9 июл Вести.Сегодня ранним утром на федеральной автодороге "Кавказ" у поселка Ботаника Гулькевичского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.

Водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием говорится в публикации полиции Кубани в MAX

Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Судя по опубликованному полицейскими фото, это было такси. По факту аварии проводится проверка.