В ДТП двух легковых автомобилей под Армавиром погиб один человек

На Кубани произошло смертельное ДТП, погиб один водитель В ДТП двух легковых автомобилей под Армавиром погиб один человек

Москва1 июл Вести.Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей Lada Granta в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 30 июня на автодороге Армавир – Курганинск после выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta от полученных травм погиб на месте заявил начальник отдела ГАИ ОМВД России по городу Армавиру Кирилл Макаренко

Водитель второго автомобиля, а также 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести пострадавших.

В настоящее время проводится проверка.