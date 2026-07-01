Москва1 июлВести.Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей Lada Granta в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла вечером 30 июня на автодороге Армавир – Курганинск после выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.
В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta от полученных травм погиб на местезаявил начальник отдела ГАИ ОМВД России по городу Армавиру Кирилл Макаренко
Водитель второго автомобиля, а также 5 пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести пострадавших.
В настоящее время проводится проверка.