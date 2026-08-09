Три человека погибли в столкновении "Нивы" с KIA на Кубани

Жизни трех человек оборвались после выезда "Нивы" на встречную полосу на Кубани Три человека погибли в столкновении "Нивы" с KIA на Кубани

Москва9 авг Вести.Три человека погибли в ДТП в Новокубанском районе, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Авария произошла вечером 8 августа на автодороге Армавир – Отрадная.

По предварительным данным, 37-летний водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.

Водитель отечественного авто, его 39-летний пассажир и 27-летний водитель иномарки скончались на месте происшествия говорится в публикации

Еще один пассажир "Нивы" с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, сообщает полиция Кубани.