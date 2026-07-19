Двое водителей и один пассажир погибли в лобовом ДТП в Югре

Три человека погибли в лобовом ДТП в Югре Двое водителей и один пассажир погибли в лобовом ДТП в Югре

Москва19 июл Вести.Двое водителей и один пассажир погибли в лобовом ДТП на автодороге "Югра". Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 19 июля около 05.00 по местному времени (03.00 мск) на 351-м км автодороги "Югра". Предварительно, водитель 2003 г.р., управляя LADA Granta, выехал на встречную полосу, где столкнулся Hyundai Elantra", за рулем которого находился водитель 1969 г.р.

В результате … водители обоих транспортных средств, а также пассажир автомобиля "Hyundai Elantra", мужчина 1970 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.