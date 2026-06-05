Москва5 июнВести.В Сарапульском районе Республики Удмуртия произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли 5 человек, среди которых два ребенка. Об этом сообщает республиканская ГАИ.
По предварительной информации, столкновение произошло после выезда на встречную полосу автомобиля Ford Focus. Из-за этого он врезался в ехавшую по своей полосе Kia Spectra.
В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также пассажиры автомобиля Ford Focus – 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчикнаписано в MAX
Также госпитализированы четыре пассажира Kia и 5-летняя девочка-пассажир Ford.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.