В Удмуртии столкнулись две легковушки, погибли пятеро

Три взрослых и два ребенка погибли в Удмуртии в результате ДТП В Удмуртии столкнулись две легковушки, погибли пятеро

Москва5 июн Вести.В Сарапульском районе Республики Удмуртия произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли 5 человек, среди которых два ребенка. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

По предварительной информации, столкновение произошло после выезда на встречную полосу автомобиля Ford Focus. Из-за этого он врезался в ехавшую по своей полосе Kia Spectra.

В результате дорожной аварии погибли оба водителя, а также пассажиры автомобиля Ford Focus – 41-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик написано в MAX

Также госпитализированы четыре пассажира Kia и 5-летняя девочка-пассажир Ford.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.