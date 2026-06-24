Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Уфа – Белорецк в Башкирии

В Башкирии пять человек погибли при столкновении двух автомобилей Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Уфа – Белорецк в Башкирии

Москва24 июн Вести.В Белорецком районе Башкирии в результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на 195 километре трассы Уфа - Инзер – Белорецк около 17.50 в среду, 24 июня. Столкнулись автомобили Lada Largus и УАЗ "Патриот".

В легковой машине погибли водитель и четыре пассажира. Еще одна пассажирка "Лады" 2011 года рождения госпитализирована. Также помощь врачей потребовалась пассажирке и ее трехлетней дочери из УАЗа.

Сегодня около 17 час. 50 мин. на 195 км. автодороги Уфа – Инзер - Белорецк столкнулись автомобили марок "Лада Ларгус" и УАЗ "Патриот". В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины говорится в публикации надзорного ведомства

На место выезжал Белорецкий межрайонный прокурор Рамиль Якупов. Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств ДТП, а также проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ход доследственной проверки и окончательное решение по делу взяты на особый контроль.